„Niech oni wsadzą sobie te pieniądze. Żałosne jest to co robicie”. Polityk nie wytrzymał w studiu Polsatu [WIDEO]

Dobromir Sośnierz, były europoseł, który widział od środka jak wygląda „burdel” w Brukseli był gościem programu „Polityka na ostro” w Polsat News. Polityk w ostrych słowach skomentował uzależnianie Polski od Unii Europejskiej.

Dobromir Sośnierz był jednym z gości programu „Polityka na ostro”, którego dyskusja dotyczyła między innymi stosunku do Unii Europejskiej. Polityk ostro skomentował stosunek polskich polityków do tej organizacji.

– Nikomu nie zależy na Polsce, Konfederacji może zależy na Polsce – zaczął Sośnierz. Tu oczywiście szybko został „złapany za słówko” przez prowadzącą program Agnieszkę Gozdyrę, która podkreśliła słowo może.

– Z jednej strony PiS, który realizuje tzw. reformy w taki sposób jak realizuje, czyli stawia swój interes partyjny ponad wszystko i brnie w tą kadrową podmiankę, bez żadnych sensownych skutków dla społeczeństwa, narażając nas na straty – kontynuował polityk.

– Z drugiej strony opozycja, która też bezwzględnie dąży do osłabienia państwa, rzucania nas na kolana, a to osłabienie przetrwa tę kadencję, nawet jak Prawo i Sprawiedliwość odejdzie, to Polska będzie już na mocy prawa precedensowego, że musieliśmy się tutaj kłaniać – dodawał.

Dobromir Sośnierz podkreślał, że przez Traktat z Lizbony, który popierają wszystkie pozostałe partie w Sejmie, Polska utraciła suwerenność. Polityk tłumaczył to na przykładzie tego, że nawet jeżeli tzw. reformy PiS-u są złe, to jednak wynikają one z woli rządzących Polską, a są blokowane przez UE.

Dobromir Sośnierz ostro o podległości Unii Europejskiej

W pewnym momencie w studio Polsat News zaczęła się prawdziwa jatka. Wszystko przez to, iż polityk Konfederacji powiedział kilka słów prawdy o stosunku polskich polityków do Unii Europejskiej i tego, że Polska powinna opuścić tę organizację.

Dobromir Sośnierz wprost przyznał, że Konfederacja chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. – Oczywiście, że chce – podkreślał. W tym czasie jeden z polityków zaczął odpowiadać „niech Pan to powie rolnikom (że nie dostaną dotacji – red.)”.

– My nie potrzebujemy żadnych dopłat, wstańcie w końcu z kolan, przestańcie się prosić. Jesteście żebrakami Europy. Niech oni sobie wsadzą te swoje pieniądze. Dość tego lęku, dość tego strachu. Po prostu żałosne jest to, co mówicie – mówił ostro polityk.

– Inne kraje dorabiają się nie będąc w UE, a wy skamlacie. Wisicie na klamce i dajecie się poniżać eurokratom, którzy nie szanują niczego. Nie szanują żadnej demokracji. Nie uszanowali referendum we Francji, Holandii, nie szanują wyników wyborów w Polsce, nie szanują nikogo poza sobą – dodawał.

– Zarozumiałe buce europejskie, których nie potrzebujemy tutaj i nie potrzebujemy ich zatrutych pieniędzy – podsumował Dobromir Sośnierz z Konfederacji.