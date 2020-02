Pieszczoszek mediów i Demokratów. Czarnoskóry aktor Jussie Smollet oskarżony o sfingowanie napadu na siebie przez rasistów i zwolenników Trumpa [VIDEO]

Jussie Smollett, czarnoskóry amerykański aktor homoseksualista, został oskarżony o sfingowanie napadu na siebie. Mieli go dokonać rasiści, zwolennicy Trumpa.

Cała sprawa rozpoczęła się niemal dokładnie rok temu i była jedną z najgłośniejszych w Ameryce wzbudzając wielkie namiętności polityczne i społeczne. Jussie Smollett, czarnoskóry aktor gwiazda telewizji miał 29 stycznia 2019 roku zostać pobity przez 2 rasistów, homofobów i zwolenników Trumpa. Napastnicy nawet mieli symulować, że powieszą go jak Ku Klux Klan.

Sprawą natychmiast zajęły się media i z dnia na dzień gwiazdor serialu „Empire” stał się niemal najpopularniejszym aktorem Stanów Zjednoczonych. Jego dramatyczna historia zagościła we wszystkich stacjach telewizyjnych i na czołówkach gazet. Dziennikarze na wyścigi opowiadali jak to rasista Trump pchnął swych zwolenników do napadu, wznieca w kraju nienawiść, agresję i wywołuje przemoc.

Smollett opowiadał, że napastnicy rasiści – bijąc go wykrzykiwali rasistowskie hasła, popierali Trumpa bo nosili czapeczki z jego słynnym hasłem MAGA – Make America Great Again.

Szybko jednak zaczęły pojawiać się wątpliwości. Wkrótce okazało się, że Smollett wszystko zmyślił i zrobił to tylko po to, by zaistnieć w mediach. Domniemanych sprawców złapano i okazali się wynajęci. Sprawę więc umorzono, ale pojawiły się zarzuty przeciwko Smollettowi. Tej sprawie jednak łeb ukręciła wielka przeciwniczka Trumpa, Kim Foxx czarnoskóra prokurator z Chicago, przyjaciółka Michelle Obamy -żony byłego prezydenta.

To jednak wywołało wściekłość policji w Chicago, która rzuciła wielkie siły, by schwytać sprawców napadu na Smolletta i rozwiązać sprawę, o której mówił cały kraj. Gliniarze zapowiedzieli, że nie odpuszczą oszustowi i będzie przynajmniej musiał ponieść koszty śledztwa. Do akcji wkroczył też prokurator specjalny Dan Webb, który postawił zarzuty oszustowi. „ofierze rasowej nienawiści”. Smollett stanie przed sądem 24 lutego oskarżany z 6 paragrafów – o oszustwa, składanie fałszywych doniesień, zeznań.

W trakcie śledztwa wyszedł na jaw groteskowy, wręcz komiczny przebieg sprawy. Wynajętymi przez czarnoskórego aktora homoseksualistę „napastnikami” okazali się dwaj bracia – murzyni z Nigerii. Razem z nim pojawiali się epizodycznie w scenach serialu „Empire”. Bracia z obawy o wysoki wyrok poszli na współpracę z policją i prokuratorem i przedstawili prawdziwy przebieg zdarzeń.

Aktor zapłacił im 3500 dolarów i ustalił z nimi scenariusz napadu, który był tak niedorzeczny, że nie nadawałby się na scenariusz najgłupszego filmu. Smollett kazał im kupić sznur do wieszania go, wybielacz i czapki MAGA . Sceny z zakupów – zarejestrowane zostały w sklepie i wyglądały jak z jakiejś komedii. Wcześniej Smollett napisał sam do siebie kilka listów z pogróżkami, które pokazał policji.

Feralnej nocy o godzinie 2.00 w 30 stopniowy mróz aktor wyszedł z domu i łaził po ulicach szukając sklepu z kanapkami. Bracia zaś szwędali się po mieście ze sznurem, bańką z wybielaczem i szukali ofiary która mieli nim oblać, poddusić i pobić.

Z zapisów monitoringu miejskiego, wynika, że „ofiara” i „rasiści homofobi” najprawdopodobniej pogubili się. Bracia nie mogli trafić na miejsce „napadu” więc Smollett na nich czekał i naprowadzał ich. Tak to wygląda na nagraniach ulicznych kamer. Telefon Smolletta ni z tego ni z owego zarejestrował odgłosy samego ataku. Wszystko inne w telefonie wykasowało się, a to akurat było. Smollett wrócił do domu ze sznurem na szyi

Smollett poinstruował ich co mają z nim zrobić i jak, by nie odniósł żadnych obrażeń. Nigeryjczycy są trenerami kulturystyki. Na policji zeznali, że Smollett zrobił to wszystko dla pieniędzy i większej gaży od producenta serialu „Empire”. Teraz grozi mu nawet 60 lat więzienia.

Oto próba aktorskich talentów Smolletta opowiadającego o napadzie. Komentarz wygłasza komik Terence K. Williams.