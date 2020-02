Robert Biedroń: „W moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów”. Mocne słowa jak na koalicjanta SLD

– Wstydzę się, że w moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów, bo zniszczyli mój kraj bardziej niż komuniści – powiedział Robert Biedroń. Przypomnijmy, że komuniści mają na rękach krew, niezliczone zbrodnie, terror, opresję. Tymczasem Biedroń jest koalicjantem SLD, bezpośrednich spadkobierców po PZPR.

Europoseł Lewicy, kandydat na prezydenta RP, przemawiał w PE w związku z debatą o praworządności w Polsce. Polityk poruszał temat kontrowersyjnej ustawy o sądach autorstwa PiS.

– Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Ziobro na skinienie Jarosława Kaczyńskiego niszczy polski system prawny – tłumaczył Biedroń i w tej akurat kwestii trudno mu zarzucić kłamstwo.

Później jednak polityk wdał się w dyskusję z europoseł PiS Joanną Kopcińską. W ostrej wymianie zdań Biedroń próbował używać pełnych patosu frazesów, czym zupełnie się ośmieszył.

– Jestem eurodeputowaną wybraną z Polski. Jestem Polką dumną ze swojego kraju, z narodu z przepiękną historią i przepięknymi ludźmi. Nie straszmy ludźmi polexitem. Jest on tak samo możliwy jak wyjście Niemiec czy Francji z UE – mówiła europoseł z PiS.

– Szanowna pani posłanko. Ja też jestem dumny z Polski. Jestem dumny z kraju, który miał drugą najstarszą konstytucję na świecie. Jestem dumny z kraju, który obalał komunizm, ale wstydzę się, że w moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów, bo zniszczyli mój kraj gorzej, niż zrobili to komuniści. To jest największy wstyd III RP – odpowiedział Kopcińskiej Biedroń.

Przypomnijmy, że komuniści mają na rękach krew, niezliczone zbrodnie, terror, opresję. Co by nie mówić o PiS-ie, to jednak wciąż żyjemy w miarę wolnej Polsce. Przez takie dramatyzowanie wypowiedź Biedronia zmieniła się w karykaturę tego czym miała być.

Na dodatek Biedroń jest koalicjantem postkomunistów z SLD, więc nie ma mandatu do porównywania kogokolwiek do zbrodniarzy minionego systemu.

Źródło: 300polityka.pl