W Warszawie powstaje liceum żydowskie. Pierwsze od 1968 roku

Liceum żydowskie powstanie w Zespole Szkół Lauder-Morasha prowadzonym przez fundację Laudera. Szkoła ma oczywiście odwoływać się do tradycji żydowskiej.

– Chcemy, by było to miejsce otwarte dla wszystkich uczniów, pokazujące, jak czerpać inspiracje i siłę z różnorodności tożsamościowej. Świadomość kultury żydowskiej będziemy łączyć z głęboką nauką i zaangażowaniem społecznym. – czytamy na stronie fundacji.

– Społeczność licealna będzie decydowała o sobie w sposób demokratyczny, kształtując taką rzeczywistość międzyludzką, jakiej dla siebie pragnie, i ożywiając tradycyjne żydowskie wartości: tikun olam (naprawa świata), równość, odpowiedzialność i współodczuwanie. – wyjaśniają.

Sądząc z informacji podanej na stronie szkoła będzie dodatkowo prezentować bardzo mocny przechył w lewo.

– Rywalizację zastąpimy współpracą, uczeniem się od siebie nawzajem, wspieraniem się oraz troską o dobrostan każdej i każdego z nas. Tradycyjne wychowawstwo — tutorialem, czyli wsparciem i opieką nauczyciela sprawowaną nad nie więcej niż 5 uczniów, realizowaną najczęściej poprzez indywidualne spotkania. Zamiast uczenia się poza klasą i zadań domowych, chcemy skutecznej nauki podczas dobrych lekcji. – napisano na stronie.

Za możliwość nauki w liceum żydowskim trzeba będzie zapłacić wpisowe w wysokości 1500 zł oraz comiesięczne czesne w tej samej wysokości.

Pieniądze trzeba zapłacić już na etapie rekrutacji. Opłata wynosi 150 zł.

Radość z planów powstania liceum żydowskiego wyraziła już ambasada USA, która poinformowała o tym fakcie za pośrednictwem Twittera.

A Jewish high school – #Poland’s first in over 50 years amid a resurgence of Jewish life – will soon open in #Warsaw. 🇮🇱🇵🇱

The institution will be named after Zuzanna Ginczanka, a Polish-Jewish poet who perished in the Holocaust (pictured below).

🔗https://t.co/2fzSOUugGs pic.twitter.com/EIenqh45RS

— Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) February 11, 2020