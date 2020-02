Apokalipsa w Kazachstanie! Wybrzeże Morza Kaspijskiego stało się czerwone [VIDEO]

Apokalipsa w Kazachstanie! Przynajmniej tak donoszą niektórzy. Wybrzeże Morza Kaspijskiego w południowo-zachodniej części kraju stało się czerwone.

Apokalipsa w Kazachstanie jednak jeszcze nie nadeszła, pomimo że mieszkańcy Aktau byli przerażeni. Ekolodzy jednak uspokajają. Okazuje się, że to zupełnie naturalne zjawisko.

Otóż za wszystko odpowiedzialne są glony. Pojawiły się one na powierzchni wskutek obfitego kwitnienia.

– To zjawisko wystąpiło także w 2017 r. i w 2018 r. Ponad 25 gatunków glonów żyjących w Morzu Kaspijskim nadaje zaczerwienienia, tj. laur, polisyfonia, melobezja. Rosną one w płytkiej wodzie i dają taki odcień. W styczniu monitorowaliśmy sprawę i już wówczas były już czerwone plamy w postaci czerwonych wodorostów. Jeśli spacerujesz brzegiem morza latem, to nie widzisz tego, bo wszystko jest pod wodą. Zimą stają się one bardziej zauważalna, gdy kwitną – uspokaja Rauszan Tulepow, pełniący obowiązki kierownika laboratorium i działu kontroli analitycznej wydziału ekologii Manga Obszaru Tauskoj.

W styczniu podobne zjawisko zaobserwowano na Morzu Czarnym. Glony były widoczne w Noworosyjsku w rejonie Aleksina. Media podają, że ludzie odczuwali także nieprzyjemny zapach.

W tym przypadku eksperci również doszli do wniosku, że zmiana koloru wody ma podłoże naturalne.

Źródło: zmianynaziemi.pl