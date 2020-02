Berkowicz: „Przestańcie ograbiać Polaków z pieniędzy. Chcecie pomagać, to za swoje” [VIDEO]

Konrad Berkowicz z mównicy sejmowej odniósł się do podatkowego szaleństwa Prawa i Sprawiedliwości. Zaapelował do rządzących, aby skończyli z rozdawnictwem.

Na początku poseł odniósł się do niedawnych słów Andrzeja Dudy. Prezydent w Nowym Mieście Lubawskim powiedział następujące zdanie: – Musicie mieć państwo świadomość, że jak rosną wynagrodzenia, to niestety rosną też i ceny. To niestety naturalny mechanizm gospodarczy i nic nie zdołamy na to poradzić.

– Wiecie, co państwo mówią w ten sposób? Że takie są mechanizmy gospodarcze i Polaków nigdy nie będzie stać na więcej – przeanalizował słowa prezydenta Berkowicz.

– To jest na szczęście ekonomiczna bzdura. W normalnym państwie siła nabywcza rośnie w momencie, kiedy rozwija się technologia, organizuje się gospodarka, zmniejsza się biurokracja, która przeszkadza przedsiębiorcom – mówił poseł.

Zauważył jednak, że Prawo i Sprawiedliwość postępuje wprost odwrotnie. – Ciągle podnosicie podatki, nakładacie podatki na produkty. Ostatnio VAT na wodę mineralną, teraz podatek na cukier. Musicie to robić, bo stosujecie nieodpowiedzialne rozdawnictwo.

– Przestańcie ograbiać Polaków z pieniędzy, żeby później za te pieniądze robić z siebie dobroczyńców. Chcecie pomagać, to za swoje pieniądze – zakończył Berkowicz na mównicy sejmowej.