Epidemia koronawirusa doprowadzi do kryzysu w branży farmaceutycznej? Przed takim scenariuszem ostrzega niemiecki minister zdrowia. Jens Spahn twierdzi, że w Europie może zabraknąć leków.

Szef niemieckiego resortu zdrowia ostrzega, że epidemia koronawirusa może negatywnie wpłynąć na europejski rynek farmaceutyczny. Od produkcji substancji czynnych w Chinach uzależniona jest branża farmaceutyczna na całym świecie.

– Epidemia doprowadziła do wstrzymania w Chinach produkcji ważnych składników, co za kilka tygodni może doprowadzić do niewystarczającej ilości lekarstw – stwierdził Jens Spahn.

Przed spotkaniem ministrów zdrowia państw członkowskich UE, szef niemieckiego resortu podkreślił, że KE musi przeanalizować sytuację. Jego zdaniem Komisja Europejska powinna zaproponować jakieś rozwiązania.

Według dw.com, już kilka dni temu eksperci ostrzegali przed zastojem produkcji w Chinach, spowodowanym wirusem z Wuhan. Twierdzili, że może on prowadzić do braktu antybiotyków, także w Niemczech.

W prowincji Hubei, w której bardzo mocno rozwinęła się epidemia koronawirusa, unieruchomiono produkcję substancji czynnych. W związku z tym bardzo szybko zmniejszają się zapasy substancji służących do dalszego przetwarzania i produkcji leków. Jeśli przerwa będzie dłuższa, wówczas realnym zagrożeniem staną się problemy z dostawą leków.

Niemiecki minister stwierdził również, że koordynacja walki z koronawirusem na szczeblu unijnym powinna objąć także kontrolę wjazdu. – Potrzebna jest decyzja, czy i ewentualnie jakie środki podejmiemy na lotniskach w UE – mówił.

Niemiec chciał również, by Unia wyłożyła więcej środków na walkę z wirusem z Wuhan. Pieniądze miałyby pochodzić z puli zarezerwowanej na prowadzenie badań.

Źródło: dw.com