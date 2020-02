Korwin-Mikke MASAKRUJE PiS u Jaruzelskiej. „Największa zbrodnia poza 500 plus” [WIDEO]

Janusz Korwin-Mikke był gościem programu „Towarzyszka Panienka”, prowadzonego przez Monikę Jaruzelską w domu Śp. gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Tam w ostrych słowach skrytykował m.in. działanie Prawa i Sprawiedliwości ws. sądów.

Janusz Korwin-Mikke mocno krytycznie wypowiedział się na temat zmian w sądownictwie wprowadzanych przez PiS. Jego zdaniem przyszłość Polski rysuje się w czarnych barwach.

– Czarno widzę to, co przed Polską. „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej” i to co PiS zrobiło z sędziami… Przede wszystkim poderwało zaufanie do sędziów, po to żeby wygrać wojnę z sędziami – zaczął poseł Konfederacji.

– Zaczęto mówić, że sędziowie są złodziejami, wyciągać różne przypadki. Poderwano wiarę w sprawiedliwość zupełnie. Wszyscy już mówią, że nie ma co patrzeć na sądy, sądy są nieuczciwe itd. Jak ludzie nie wierzą w sądy, to nie wierzą już w nic – dodawał.

– To jest największa, poza 500 plus, zbrodnia popełniona przez PiS. Ja to pisałem już dwa lata temu, że to pękło, ta szpara będzie się poszerzała, poszerzała, aż w końcu trzaśnie. Dwa lata temu to napisałem. W tej chwili mamy dwa porządki prawne i lada moment nastanie sytuacja, że w jednej sprawie zmierzą się dwa porządki, które nie uznają swoich wyroków – tłumaczył Korwin-Mikke.

– To wszystko skończy się wojną domową. To może się zdarzyć za rok, za pół roku. Kiedyś coś takiego musi nastąpić. To jest coś, co nas czeka – podsumował polityk.