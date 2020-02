Mentzen o wykrętach PiS-u: „Od razu zaczęli pajacować. Nieba by nam przychylili, dobrodzieje”

Sławomir Mentzen z Konfederacji rozprawia się z podatkiem cukrowym, który Prawo i Sprawiedliwość ramię w ramię z posłami Lewicy właśnie wprowadza w życie.

Mentzen odniósł się do słów ministra Łukasza Schreibera, który w telewizji rządowej ze wszech miar próbował bronić słuszności wyciągania pieniędzy z kieszeni podatnika. Oto jego tłumaczenie:

– Podatek cukrowy to niestosowna nazwa, to co najwyżej pewnego rodzaju opłata, ale tu chodzi nie o podatki, żeby komuś zabrać pieniądze tylko o zdrowie Polaków… Staramy się obniżać podatki na tyle na ile to możliwe… – pokrętnie tłumaczył podatek cukrowy Schreiber.

Mentzen najwyraźniej uznał, że merytoryczne rozprawianie się z kolejnym podatkiem nakładanym przez miłościwy rząd nie ma sensu. Znany doradca podatkowy tym razem postanowił do wszystkiego podejść na wesoło i wykpić tłumaczenia władzy.

„Jak zawsze przy takich okazjach, od razu posłowie PiS zaczęli pajacować na okoliczność tego, że nałożenie podatku cukrowego nie jest podnoszeniem podatków. Tym razem wytłumaczenie nam, że białe jest czarne wziął na siebie minister Łukasz Schreiber” – napisał Mentzen.

„Od razu poczułem się lepiej, mając świadomość, że rząd PiS z wręcz obrzydzeniem będzie zabierał nam kolejne pieniądze. Nieba by nam przychylili dobrodzieje, złotówki z naszej kieszeni nigdy nie wyjęli, ale są przecież rzeczy ważne i ważniejsze. Rząd się poświęci, weźmie nam te pieniądze, chociaż bardzo tego nie chce, ale dzięki temu będziemy zdrowsi, będziemy do późnej starości cieszyć się życiem, z dala od chorób i wszelkiego nieszczęścia” – kontynuował.

„Dzięki pewnego rodzaju opłacie cukrowej będziemy dłużej żyli, będziemy siedzieć na starość z drugą połówką na ławce w parku, trzymając się za ręce, patrząc sobie z miłością w oczy, dookoła nas będą biegały nasze zdrowe wnuki, obok będzie drzemał piesek, a nad nami będą latały pszczółki. Tak będzie wyglądać nasza przyszłość dzięki opłacie cukrowej. Tak musimy na to patrzeć, nie inaczej!” – podpowiada władzy inną formę tłumaczenia Mentzen.