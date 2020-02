Nad Europę nadciąga potężny huragan! Żywioł dotrze też do Polski

Aktualnie silne wiatry oraz opady deszczu i śniegu występują nad Wyspami Brytyjskimi. Do Polski będzie napływać ciepłe, ale wilgotne powietrze.

Najgroźniejszy niż formuje się nad Północnym Atlantykiem w rejonie Nowej Fundlandii i ma potencjał na stanie się najgłębszym ośrodkiem niżowym, jaki dotrze do Europy w tym sezonie. Meteorolodzy nadali mu już nazwę Dennis.

Sztorm Denis przyniesie bardzo silne wiatry dochodzące do 200 km/h. To więcej niż prędkość wiatru jaką osiągnął huragan Ciara, który wyrządził duże szkody i sparaliżował komunikację lotniczą w Europie.

Zgodnie z prognozami fale na Atlantyku mają osiągnąć 18 metrów wysokości.

Na szczęście tym razem w Polsce wiatr nie powinien przekraczać prędkości 100 km/h.

Low pressure systems will keep on coming through the next few days. Here's a look at the bigger satellite 🛰️ picture showing tomorrow's weather and the early stages of #StormDennis pic.twitter.com/7Xg00utOux

— Met Office (@metoffice) February 13, 2020