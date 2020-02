Nadciąga kryzys? Kurs europejskiej waluty do dolara najniżej od prawie 3 lat

Kurs europejskiej waluty do dolara najniżej od prawie 3 lat. Przyczyną obawy o stan gospodarki.

Kurs euro do dolara spadł do poziomów, które ostatni raz widzieliśmy w maju 2017 roku. Wiele wskazuje na to, że może spadać dalej.

Główną przyczyną są różnice w kondycji gospodarki krajów należących do strefy euro i gospodarki USA.

Przekłada się to na wysokość stóp procentowych. Te wyznaczone przez Europejski Bank Centralny są niższe niż obowiązujące w USA. Co więcej duża część inwestorów obawia się, że ten stan może się jeszcze pogłębić ze względu na gołębie sygnały płynące z EBC.

W tej sytuacji możliwe jest dalsze osłabienie europejskiej waluty o ile z gospodarki USA nie napłyną niepokojące sygnały.