Ogromna podwyżka emerytury dla Kaczyńskiego. Zobacz ile dostanie prezes PiS

Podwyżka emerytury o wskaźnik waloryzacji wynoszący w 2020 r. 103,56 proc. cieszy emerytów. Im wyższe jest ich świadczenie, tym większe mają powody do zadowolenia.

Wśród tych, których czeka podwyżka emerytury jest prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który co miesiąc otrzymuje świadczenie emerytalne.

Waloryzacja kwotowo-procentowa sprawia, że największe powody do radości mają najbogatsi emeryci, w tym politycy. Jarosław Kaczyński na emeryturę przeszedł w 2016 roku. Uzyskał świadczenie po ukończeniu 67 lat, czyli dwa lata po spełnieniu kryterium wiekowego dla mężczyzn.

Kaczyński dostaje z ZUS 6623 zł brutto. Będzie miał waloryzacją świadczenia, o jakiej przeciętny polski emeryt może pomarzyć. W tym roku szef PiS dostanie w marcu o 236 zł więcej. Oznacza to, że będzie pobierał z ZUS już prawie 6900 zł świadczenia emerytalnego.

To jednak nie wszystko. Emerytów i rencistów czeka w tym roku jeszcze dodatkowy bonus gotówkowy. Podobnie jak na wiosnę 2019 roku, program Emerytura plus zakłada dla nich trzynaste emerytury i renty. Jeśli posłowie przegłosują projekt trzynastek, pieniądze trafią na konta świadczeniobiorców w kwietniu i maju 2019 roku, w tym także ok. 6900 zł dla prezesa PiS.

