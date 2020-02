Pakistan wychodzi ze średniowiecza? Nie mogą już maltretować w imię „uczynienia dziecka lepszym człowiekiem”

Pakistan wychodzi ze średniowiecza? Sąd w Islamabadzie zawiesił obowiązywanie kontrowersyjnego artykułu kodeksu karnego. Pozwalał on na kary cielesne wobec dzieci poniżej 12. roku życia. Do tej pory bić dzieci mogli rodzice, opiekunowie prawni i nauczyciele.

O zmiany w kodeksie zabiega znany pakistański piosenkarz Shehzad Roy.

Sędzia Athar Minallah zawiesił bezterminowo przepisy art. 89 kodeksu karnego dotyczącego traktowania dzieci do 12 lat. Sąd dał rządowi czas do 5 marca na ustosunkowanie się do orzeczenia.

Zdaniem prawników reprezentujących Roya przepis umożliwiał bezkarne bicie dzieci nie tylko w domach, ale również w szkołach przez nauczycieli.

„W ubiegłym roku dziecko zmarło w następstwie kar cielesnych (stosowanych) w szkole w Lahaurze” we wschodnim Pakistanie – powiedział pakistańskiemu dziennikowi „Dawn” prawnik Roya, który wniósł sprawę w interesie publicznym.

Bicie dzieci w publicznych szkoła jest powszechną metodą dyscyplinowania uczniów w krajach azjatyckich.

„Kiedy dziecko się rodzi, rodzice je biją, kiedy idzie do szkoły, nauczyciele je biją, a kiedy wejdzie w dorosłość i staje się częścią społeczeństwa, policja bije, aby uczynić lepszego człowieka” – powiedział Roy pakistańskim mediom.

Podkreślił, że według badań „stosowanie przemocy tylko zwiększa przemoc”. Piosenkarz założył organizację pozarządową zajmującą się prawami dziecka.