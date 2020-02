Patryk Vega żałuje, że nakręcił „Politykę”. Mówi, że zrobił to tylko dla pieniędzy!

Patryk Vega żałuje, że nakręcił kontrowersyjny dla wielu film „Polityka”. „Żałuję, że nakręciłem ten film” – powiedział reżyser dodając, że nie zna się na polityce jako takiej.

Patryk Vega w rozmowie z portalem Plejada stwierdził, że nakręcenie „Polityki” było błędem i skokiem na kasę.

– To było apogeum zapędzenia się w grzech w moim życiu. Zrobiłem ten film tylko po to, by sięgnąć do portfeli ludzi, a nie do ich serc – powiedział.

Co więcej reżyser powiedział też, że zupełnie nie interesuje się polityką i gdzieś, ma „gdzieś, kto rządzi w naszym kraju”, a na wyborach był tylko raz w życiu, wiec nie powinien zabierać się za tego typu kino.

– Zapędziłem się w pogoni za sukcesem i pieniędzmi. Dziś żałuję, że nakręciłem ten film – dodał.

Vega marzy o karierze w Hollywood?

Reżyser opowiada, że gdy odebrał za „Pitbulla” nagrodę za najlepszą reżyserię na festiwalu w Courmayeur. Przestał mieć kompleksy.

– Swoje filmy prezentowali tam wtedy też Tarantino, Scorsese i Cronenberg. To mnie wyleczyło z kompleksów. Nie chcę być królem Zanzibaru i mieć poczucie, że jestem najlepszy w jakimś małym kraju – stwierdził Vega w wywiadzie.

– Po to oglądam amerykańskie filmy, żeby uczyć się od najlepszych – dodał.

Zapowiedział też, że z moimi kolejnymi produkcjami będzie „wychodził w świat”.

– Chciałbym robić to, co Luc Besson, czyli zatrudniać hollywoodzkie gwiazdy i realizować filmy anglojęzyczne w tej części świata, docierając z nimi do widzów w innym krajach – podkreślił.

Dopytywany przez dziennikarza Plejady, Vega stwierdził, że wierzy, iż kiedyś Brad Pitt zagra w jego filmie, a on sam dostanie Oscara.

Patryk Vega w wywiadzie dla Plejady wyznał też, że pracuje teraz nad filmem, który będzie zwrotem w jego karierze.

– Pan Bóg zdjął mi zasłonę sprzed oczu i zrozumiałem, jakie kino mam robić. Film, który nakręcę w tym roku i który będzie miał premierę 4 września, będzie pierwszym prawdziwym filmem w moim życiu. I nie jest to w żaden sposób przeze mnie kalkulowane pod reakcje ludzi – podkreślił Vega.

– To będzie mocny punkt zwrotny. Mam poczucie, że tak naprawdę moja kariera dopiero teraz się zacznie. Wszystko, co zrobiłem do tej pory, było tylko przygotowywaniem się do tego momentu – dodał.

Źródło: plejada.pl