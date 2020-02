Uduszeni przez pietruszkę! Warzywo odpowiada za śmierć połowy rodziny

Wydaje się to nieprawdopodobne, ale członkowie pewnej rodziny zostali uduszeni przez pietruszkę. Do zdarzenia doszło w Jakubowicach w województwie świętokrzyskim.

Dwaj bracia, 30-letni Michał i 27-letni Piotr zostali uduszeni przez pietruszkę. Ich 57-letnia matka, Maria, walczy o życie.

W jaki sposób do tego doszło? Otóż bracia zeszli do piwnicy, gdzie magazynowano pietruszkę. Warzywa zużyły tlen, przez co mężczyźni nie mieli czym oddychać.

– Kilkanaście lat temu choroba zabrała im tatę. W domu zostały zostało pięcioro dzieci, trzech braci i dwie siostry. Chłopcy chodzili wtedy jeszcze do szkoły. Szybko musieli wydorośleć. Po lekcjach wsiadali na traktory i ruszali w pole – mówią sąsiedzi.

Mężczyźni doprowadzili gospodarstwo do rozkwitu. Wyspecjalizowali się w uprawie pietruszki oraz ziemniaków.

Na początku nikt nawet nie zauważył ich zniknięcia.

– Przyjechał wtedy do nich pracownik z gazem. Wyszła matka i zdziwiła się, że na podwórzu nie ma synów. Zajrzała do piwnicy i wtedy zobaczyła ich leżących bez ruchu – relacjonują sąsiedzi.

Na miejsce przyjechali strażacy z OSP. Wydobyli oni wszystkich na powierzchnię i podjęli akcję reanimacyjną. Niestety tylko matkę udało się uratować. Trafiła ona śmigłowcem do szpitala.

Jak się później okazało, przyczyną śmierci braci był brak tlenu.

– Poziom tlenu w piwnicy był dramatycznie niski. Wynosił zaledwie 1,5 proc., kiedy w powietrzu jest go blisko 21 proc. – mówi kpt. Mateusz Tarka z pińczowskiej straży pożarnej.

Źródło: fakt.pl