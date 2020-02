Cyklon Dennis zaatakował Islandię. Porywy wiatru mogą osiągnąć 200 km/h

Cyklon Dennis to tzw. „bomba niżowa” lub bombogeneza. Przyniesie bardzo silne wiatry i intensywne opady śniegu.

Icelandic Met Office wydał specjalne ostrzeżenia. Na większości obszarów kraju obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy i najwyższy, czerwony, alert.

Czerwony alert obejmuje południowe i południowozachodniej części Islandii. Wiatr ma tam osiągnąć prędkość 28-35 m/s (101-126 km/h), a w porywach może osiągać nawet 200 km/h.

Komunikat zaleca pozostanie w domach i powstrzymanie się od podróżowania. Ostrzega, że wiatr może porywać drobne przedmioty co będzie stanowiło dodatkowe zagrożenie.

Cyklon Dennis ma być najpotężniejszym tego typu zjawiskiem w tym roku. Ciśnienie w jego centrum wynosi zaledwie 936 hPa, a prognozy mówią o spadku nawet do 913 hPa.

W niedzielę cyklon dotrze do Europy. Może wywołać podobne skutki jak huragan Ciara, który wyrządził duże szkody i sparaliżował komunikację lotniczą w Europie.

W Polsce prognozy nie przewidują tym razem tak silnego wiatru. Mocniej powieje jedynie w północnej części kraju gdzie można się spodziewać w niedzielę wiatru o prędkości 70-90 km/h. Najsilniejsze podmuchy wystąpią nad morzem i w górach gdzie powieje halny. Nad resztą kraju będzie wiało z prędkością do 50 km/h.

#GOESEast is watching a low pressure system forming in the #NorthAtlantic. The #storm has undergone #bombogenesis, meaning it rapidly intensified, dropping 24+ millibars over 24 hours. #BombCyclone#Explore the #world in real-time: https://t.co/EpBSvebmJI pic.twitter.com/dSWOVZlq7Q

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) February 13, 2020