Czy koronawirus uderzy w prezydenta Chin? Xi Jinping może mieć problem

Istnieje możliwość, że koronawirus uderzy w prezydenta Chin. Gdyby tak się stało, Xi Jinping miałby naprawdę bardzo poważny problem.

Czy koronawirus uderzy w prezydenta Chin? Istnieje takie prawdopodobieństwo, albowiem zachorować może każdy. Jednakże nie tylko o ewentualną infekcję tu chodzi.

Otóż chiński prezydent wysłał do Wuhanu swoich współpracowników. Przywódca obawia się, że epidemia może zagrozić jego pozycji politycznej. Wielu mieszkańców miasta pozostało bez jakiejkolwiek pomocy medycznej i ma pretensje do władz. A liczba infekcji oraz zgonów wciąż rośnie.

– Takie dane stanowią poważne wyzwanie dla Xi Jinpinga. Oznaczają, że epidemia jest znacznie groźniejsza, niż do tej pory przyznawano. Tymczasem w kraju podnosi się coraz większa krytyka z powodu zbyt późnej reakcji władz na sygnały o pojawieniu się choroby i uciszanie lekarzy, którzy na przełomie grudnia i stycznia o tym alarmowali. Najwyraźniej Chiny niewiele nauczyły się od wybuchu SARS w 2003 r. – powiedział „Rzeczpospolitej” James Edward Hoare, znawca Chin.

Już pojawiły się zmiany personalne. Dotychczasowego burmistrza Wuhanu Jiang Chaolianga zastąpił Ying Yong, który jeszcze niedawno sprawował władzę w Szanghaju.

– Epidemia koronawirusa jest z pewnością największym wyzwaniem dla chińskich władz od masakry na placu Niebiańskiego Spokoju w 1989 r. Wówczas partia komunistyczna przyjęła jednak żelazną zasadę, że spory na szczytach władz są ukrywane przez opinią publiczną. Bardzo trudno więc ocenić, do jakiego stopnia władza Xi jest w tej chwili podawana w wątpliwość w samych szeregach partii. Pewne jest natomiast to, że prezydent sięgnął do klasycznej strategii zrzucenia całej winy na kadry niższego szczebla – wyjaśnia Hoare.

To jednak nie wszystko. Swoje niezadowolenie wyraziło już wojsko, które nie chce ponosić odpowiedzialności za zaniedbania władz. Do tego dochodzą również problemy gospodarcze. Wiele zagranicznych firm zamknęło swoje fabryki w Państwie Środka do czasu zakończenia epidemii.

Skutki koronawirusa są nieprzewidziane. Może się jednak okazać, że epidemia doprowadzi nawet do poważnych zmian politycznych w Chinach.