Janusz Korwin-Mikke zapowiada legalizację narkotyków. Uważa, że politycy, którzy tego nie chcą bronią interesów narkotykowych mafii.

Janusz Korwin-Mikke od wielu lat postuluje legalizację narkotyków. W ostatnim wpisie na Facebooku przypomniał jakie przesłanki stoją za takim krokiem.

Korwin-Mikke zaczyna od kwestii wolnościowych.

– Jeśli obywatel ma ochotę zaćpać się na śmierć, to ma do tego prawo. Wolny człowiek ma prawo zaćpać się na śmierć. – czytamy we wpisie.

Przypomina, że tzw. „walka z narkomanią” trwa nieprzerwanie od dziesięcioleci i nie przynosi żadnych efektów. Zakaz przynosi odwrotne skutki, bo sztucznie winduje cenę narkotyków dając łatwy zarobek narkotykowym mafiom.

Korwin-Mikke postuluje, by narkotyki były powszechnie dostępne w aptekach.

– Ja proponuję podejście liberalne przestać kontrolować narkotyki. W ciągu kilkunastu dni ceny spadną z kilkudziesięciu złotych do kilkudziesięciu groszy za „działkę”, tak że nie można będzie zrobić na tym interesu. – napisał lider Konfederacji.

Według niego utrzymanie zakazu jest w interesie nie tylko mafii ale także policji, która otrzymuje „działkę”. Nad tym by obowiązywał czuwają będący na usługach mafii narkotykowych politycy, którzy dostają za to łapówki.