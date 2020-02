Michnik wychwala komunistycznego rzecznika: „Urban robił to z finezją i inteligencją, teraz TVP to troglodyci”

Szef „Gazety Wyborczej” osobiście skomentował poczynania TVP pod rządami brata swojego zastępcy. Nie zabrakło porównania do Jerzego Urbana.

Adam Michnik w wywiadzie dla TOK FM ocenił propagandę TVP pod rządami Jacka Kurskiego. Szef „Gazety Wyborczej” nie zostawił suchej nitki na telewizji prowadzonej przez brata swojego zastępcy.

– Jeden z czytelników napisał do nas, że przypomina mu to tradycję propagandy goebbelsowskiej. Mi to z kolei przypomina bardziej stan wojenny. Twarzą języka i retoryki tamtych lat był Jerzy Urban. Choć nie oglądałem go z nadmierną przyjemnością, bo głównie dowalał Lechowi Wałęsie, Jackowi Kuroniowi i mi, to jednak robił to z finezją i inteligencją. Teraz TVP to jest takie toporne, jakieś tępe muły, marcowi troglodyci – stwierdził Michnik.

Szef „Wyborczej” skrytykował też zachowanie posłów PiS, którzy głosowali za przekazaniem prawie 2 mld złotych dotacji na TVP, zamiast na leczenia onkologiczne.

Michnik pochwalił za to komentarz Donalda Tuska do głosowania ws. dotacji dla TVP. Były premier stwierdził, że „opozycja chce przeznaczyć dwa miliardy na onkologię, a PiS na nowotwór”.

To bardzo subtelna różnica: opozycja chce przeznaczyć dwa miliardy na onkologię, a PiS na nowotwór. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 13, 2020

– To niezwykle trafne. Rak ma to do siebie, że jest bezpartyjny. Może uderzyć każdego. Nawet w bliskich posłów PiS, którzy odmówili finansowania leczenia onkologicznego, bo woleli te pieniądze dać na tę propagandę nienawiści „Kurwizji” – podkreślał Adam Michnik.

W związku z zbliżającymi się wyborami szef „Wyborczej” zaapelował też do duchownych.

– Biskupi muszą sobie zdać sprawę, że jednoznaczne wspieranie PiS jest szkodliwe dla wszystkich. Partia Kaczyńskiego proponuje nam rewolucję nihilizmu. Nie idą za tym żadne wartości chrześcijańskie. Oni chcą do góry nogami wywrócić porządek demokratyczny w naszym kraju. Zamiast tego oferują nam kłamstwo, oszczerstwo, manipulacje i przemoc. Nie mają lepszego pomysłu na Polskę. To mi przypomina bolszewizację, bo tak po 1945 roku bolszewicy opanowywali Polskę. Po kawałku przejmowali kolejne aspekty życia – mówił Michnik.

