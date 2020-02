Pani Basia pozostanie przy Jarosławie Kaczyńskim? „Wszyscy byśmy chcieli, by pracowała”

Czy pani Basia pozostanie przy Jarosławie Kaczyńskim? To pytanie zadają sobie najbliżsi współpracownicy prezesa PiS.

Jak na razie nie wiadomo, czy pani Basia pozostanie przy Jarosławie Kaczyńskim. Chodzi oczywiście o Barbarę Skrzypek, która od lat pracuje z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

Skrzypek osiągnęła niedawno wiek emerytalny. Media informowały, że w związku z tym pożegna się ze swoją pracą.

– Pani Barbara na razie nie wybiera się na emeryturę. Pan prezes będzie mógł jeszcze długo z nią współpracować – powiedział anonimowy rozmówca „Super Expressu”.

Jak ustalili dziennikarze, w sprawie interweniować miał sam Jarosław Kaczyński. Poznał on swoją współpracowniczkę 30 lat temu w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy.

– Pani Barbara i pan prezes to dwie najsympatyczniejsze osoby na Nowogrodzkiej. Pan prezes ma do niej ogromne zaufanie. I jest zawsze bardzo miła i cierpliwa dla osób, które dzwonią na Nowogrodzką. Bardzo ją lubię. To, że miałaby zakończyć swoją pracę, jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Wszyscy jednak chcielibyśmy, żeby pracowała z panem prezesem jak najdłużej. I liczymy, że właśnie tak będzie – powiedział Karol Karski z PiS.