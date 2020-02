Znamy wskaźnik waloryzacji emerytur. PiS nie spełnił obietnic

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 103,56 proc. Podwyżka nastąpi od 1 marca w 2020 r.

Świadczenia wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, jednak nie mniej niż o 70 zł – informuje resort pracy.

Jednocześnie najniższe renty i emerytury wzrosną od 100 zł do 1200 zł. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększa się do 900 zł.

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym. Zwiększony jest o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

W połowie stycznia br. prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. m.in. dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. 11 lutego poznaliśmy z kolei realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. – to 4,8 proc.

W związku z tym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. wynosi 103,56 proc. Co to oznacza?

Świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrosną o 70 zł. Natomiast świadczenia powyżej tej kwoty zwiększą się o wskaźnik waloryzacji – 103,56 proc.

Najniższa emerytura (emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) rośnie o 100 zł – z 1100 zł do 1200 zł.

Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 900 zł.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego oszacowano na ok. 9,2 mld zł.

Przypomnijmy, że w trakcie kampanii wyborczej w 2019 r. premier Morawiecki zapewniał, że podwyżki emerytur w 2020 r. będą miały dla znacznej części seniorów wymiar 100 zł. Oznacza to kwotę 82 zł netto. Okazuje się, że dzisiaj jest to 70 zł brutto. Trzeba uwzględnić przy tym inflację na wyższym poziomie, niż zapewniano.

Źródło: MRPiPS