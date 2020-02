Cała Polska pokazuje środkowy palec! Filmy i memy zalewają Internet [VIDEO]

Rodzice, lekarze ale i zwykli Polacy. Wszyscy udostępniają zdjęcia i filmy, na których pokazują środkowy palec „dobrej zmianie”.

Posłowie PiS zagłosowali za dotacją w wysokości 2 mld złotych na TVP i Polskie Radio. Opozycja chciała, aby te pieniądze trafiły na chorych, leczonych onkologicznie.

W trakcie głosowania posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała zwolennikom przekazania 2 mld złotych na chorych środkowy palec. Później tłumaczyła się, że tylko drapała się nim pod okiem.

To tylko bardziej rozwścieczyło Polaków. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że to właśnie Lichocka miała być rzeczniczką kampanii Andrzeja Dudy (najpewniej straci to stanowisko).

To chyba kończy temat przypadkowego palca. pic.twitter.com/53U0iFycx5 — ᴍᴀɴᴅᴀʀᴋ 🇵🇱 (@XKubiak) February 13, 2020

W reakcji na chamskie zachowanie parlamentarzystki PiS w sieci pojawiły się nagrania rodziców chorych dzieci, lekarzy oraz zwykłych Polaków, oburzonych butą PiS.

FaqRak – profilaktyka Rozpoczyna się walentynkowy weekend. Kochajcie się, dbajcie o siebie i badajcie.Profilaktyka to podstawa. Leczenie nowotworów w poczatkowym stadium rozwoju jest łatwiejsze i mniej kosztowne. Posted by OPEN Poznań on Friday, 14 February 2020

Testuję pulsoksymetr i myślę o tych 100 tysiącach Polaków, których corocznie dotyka onkologiczny dramat. Którzy, w… Posted by Kajetan Gawarecki on Friday, 14 February 2020

Posted by Rafał Smykowski on Friday, 14 February 2020

@JoannaLichocka na tym zdjęciu jestem w trakcie chemioterapii, walczę o życie, dla siebie, dla trzyletniej córki. Wczorajszym gestem "F..k you" powiedziała Pani wszystkim pacjentom onkologicznym: umierajcie! Zdychajcie. Proszę złożyć mandat poselski, nie zasługuje Pani na niego. pic.twitter.com/Xp6uvylbvK — Urszula Dragan (@DraganUrszula) February 14, 2020

CO TEN MACIEJ STUHR… CO TEN MACIEJ STUHR… Posted by Tygodnik NIE on Friday, 14 February 2020

Dobrze zainwestowane 2 miliardy. Od razu się zwraca pic.twitter.com/sNhbvJH6Zl — Krzysztof Berenda (@k_berenda) February 14, 2020

Opowiedzieć Wam kawał? Ostrzegam, że tani nie będzie. Skromne 2 mld zł.

"PARTIA HEJTU ATAKUJE POSŁANKĘ PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI"

Kurtyna. pic.twitter.com/JS0HMcvCrd — Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) February 14, 2020

Kolejne podatki i opłaty, wzrost biurokracji i dalsze komplikowanie przepisów, dokończenie po PO grabieży pieniędzy z OFE, a do tego ostateczne przekazanie 2 mld zł pieniędzy Polaków na TVP, by dalej siać swoją propagandę… PiS "pozdrawia" Polaków prosto z Sejmu…. pic.twitter.com/Gh4MCiIY5R — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 13, 2020

