Czy meksykańskie wulkany to bazy UFO? Znawcy tematu tak spekulują [VIDEO]

Czy meksykańskie wulkany to bazy UFO? Chodzi o Colimę i Popocatepetl. Co najmniej od 10 lat rejestrowane są nad ich kraterami tajemnicze obiekty.

Czy meksykańskie wulkany to bazy UFO? Nie wykluczają tego ufolodzy, którzy wielokrotnie widzieli tajemnicze obiekty nad ich kraterami.

26 października 2012 r. do wulkanu Popocatepetl wleciał dziwny obiekt o cylindrycznym kształcie. Naukowcy twierdzili wówczas, że był to meteoryt. Ufolodzy jednak zauważyli, że 15 listopada 2012 r. obiekt ten wyleciał przez krater.

Podobne zjawiska zauważono również w pobliżu wulkanu Colima 15 lutego 2016 r. Podobnie jak Popocatepetl, wulkan ten jest nieustannie monitorowany, aby móc ostrzec ludzi przed ewentualną erupcją.

Miłośnicy teorii spiskowych są przekonani, że są to statki kosmiczne. Twierdzą oni, że żaden inny obiekt nie byłby w stanie wlecieć do krateru. Poza tym, jeśli obcy chcieliby się ukryć na Ziemi, to wnętrze wulkanu byłoby znakomitym miejscem.

Trudno jest jednak stwierdzić, czy faktycznie wewnątrz meksykańskich wulkanów kryją się obcy. Pewne jest natomiast, że jakieś tajemnicze obiekty pojawiają się w ich pobliżu.

Źródło: innemedium.pl