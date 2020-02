Dziambor ostro komentuje propagandę podatkową Morawieckiego. Krótko: „Skandal”

Tylko na przełomie 2019 i 2020 roku Prawo i Sprawiedliwość znacznie podwyższyło akcyzę na alkohol i papierosy. Wprowadziło także podatek cukrowy. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że za prezydentury Andrzeja Dudy w Polsce są najniższe podatki. Tę propagandową zagrywkę skomentował Artur Dziambor z Konfederacji.

„«PAD to Prezydent, za którego są najniższe podatki w Polsce»- Mateusz Morawiecki. Ręce nie opadają, bo już dawno wiszą, ale co innego PMM, a co innego ludzie, którzy w to uwierzą, dzień po uchwaleniu podatku cukrowego i realnych podwyżek na słodkie napoje i alkohol. Skandal” – ocenił Artur Dziambor na Twitterze.

Wczoraj Sejm uchwalił podniesienie cen słodkich napojów i małpek z alkoholem. Teraz sprawą zajmie się Senat. Podczas wczorajszego głosowania odrzucono wszystkie 6 poprawek zgłoszonych podczas II czytania. KO chciała odrzucenia ustawy w całości, a Lewica przełożenia terminu wejścia w życie ustawy. Konfederacja natomiast w przedłożonej poprawce domagała się m.in. zaznaczenia na etykietach soków różnicy cen, wynikającej z nowego haraczu. Oznacza to, że nowe, wyższe ceny najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.

W listopadzie 2019 roku rząd podniósł akcyzę na alkohol i produkty tytoniowe. Mimo że początkowo przewidywano wzrost tego podatku o 3 proc., ostatecznie podniesiono haracz aż o 10 proc.

Tymczasem premier RP twierdzi, że nigdy wcześniej w Polsce nie było tak niskich podatków, jak w ciągu ostatnich 5 lat. Kampanijna propaganda sięgnęła himalajów hipokryzji.

Źródła: nczas.com/Twitter