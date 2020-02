Joanna Lichocka miała dostać prestiżowe stanowisko. Pokazując środkowy palec zaprzepaściła szansę

W Walentynki 2020 media społecznościowe obiegło zdjęcie, na którym Joanna Lichocka pokazuje gest, którego na pewno nie można nazwać znakiem miłości. Poseł próbowała się co prawda tłumaczyć w kuriozalny sposób, jednak wiary nie dał jej nawet jej własny obóz polityczny. Okazuje się, że polityk poniesie dotkliwe konsekwencje swojego zachowania.

RMF FM donosi, że Joanna Lichocka miała szanse na stanowisko rzeczniczki prasowej sztabu i kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Gdyby nie obraźliwy gest, który wykonała, to jej „awans” zostałby ogłoszony dziś, podczas inauguracji konwencji prezydenta.

Dzięki swojemu kontrowersyjnemu zachowaniu Lichocka straciła jednak tę szansę. Co więcej, będzie to również cios dla Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ to właśnie „naczelnik” zaproponował jej kandydaturę. Obsadzenie teraz tego stanowiska Lichocką byłoby strzałem w stopę.

Samo nagranie z Lichocką pokazującą wulgarny gest stało się hitem Internetu. Internauci odtwarzali je już 70 mln razy.

Źródło: RMF FM/Onet.pl/Nczas.com