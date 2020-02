NASA szuka kandydatów do pracy. Niestety Polacy nie mogą aplikować [VIDEO]

NASA szuka kandydatów do pracy w charakterze astronauty. Amerykańska agencja kosmiczna ogłosiła, że od 2 do 31 marca będzie rozpatrywać wnioski kandydatów.

Kandydaci muszą spełniać szereg warunków. Muszą być absolwentem uczelni na wydziale biologii, fizyki lub matematyki lub informatyki. Mile widziani są także absolwenci wydziałów inżynieryjnych. NASA zaznacza, że akceptowane będą tylko dyplomy znanych uczelni.

Szansę zostania astronautą mają także lekarze oraz osoby z ukończonym kursem pilota i doświadczeniem ponad 1000 godzin wylatanych na samolotach odrzutowych.

Następnie przychodzi kilka etapów rekrutacji, którzy przechodzą nieliczni. Podczas naboru w roku 2017 zakwalifikowano 18 tysięcy osób, a ostatecznie do pracy przyjętych zostało 12.

W ubiegłym roku NASA ujawniła na jakie zarobki mogą liczyć astronauci. Pracownicy średniego szczebla zarabiają od 5,2 tys. dolarów do 6,8 tys. dolarów miesięcznie. Z kolei pracownicy wyższego szczebla mogą liczyć na zarobki od 6,2 tys. dolarów do 8,1 tys. dolarów miesięcznie.

Niestety Polacy nie mogą aplikować o ile nie posiadają amerykańskiego obywatelstwa.

Need some space? We’ve got the job for you! 👩‍🚀🚀🌕

We’re accepting applications March 2-31 for the next class of #Artemis Generation astronauts. Find out if you have what it takes to #BeAnAstronaut: https://t.co/vwvSH5hz1T pic.twitter.com/mmZ3QYwYut

— NASA (@NASA) February 11, 2020