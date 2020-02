Nazistowski hotel trafił na sprzedaż. Przemawiał w nim sam Hitler

Na sprzedaż trafiła nietypowa nieruchomość. To były nazistowski hotel, w którym gościł sam Adolf Hitler.

Firma Sotheby’s International Realty wystawiła na sprzedaż nieruchomość w Alpach. O hotelu zrobiło się głośno, gdy wyszło na jaw kim byli jego klienci.

„Zum Türken” to hotel cieszący się renomą „nazistowskiego”. A to za sprawą wykorzystywania go przez SS, Gestapo oraz nietypowych gości.

W hotelu tym nocowali m.in. Hermann Göring, Albert Speer i Martin Bormann. Przemówienia wygłaszał sam Adolf Hitler.

Sam hotel znajduje się nieopodal oficjalnej rezydencji Hitlera Berghof („Orle gniazdo”) w Berchtesgaden. Dlatego zakwaterowani w nim byli ochroniarze Hitlera Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy.

Przeszłość hotelu oraz jego położenie obok „Orlego gniazda” Hitlera to nie jedyna ciekawostka. Z „Zum Türken” istnieje bowiem również połączenie ze schronem przeciwlotniczym pod byłą górską kwaterą Hitlera.

Sotheby’s International Realty chce sprzedać hotel za 3,65 mln euro. Jednak jego przeszłość sprawia spore problemy.

Sven Keler, kierownik Centrum Dokumentacji Nazizmu w Obersalzbergu, obawia się, że hotel kupią neonaziści. Również Karl Freller, dyrektor Fundacji Bawarskich Miejsc Pamięci, uważa, że nietypową nieruchomość będą chcieli przejąć wyznawcy Hitlera i jego ideologii.

Aby hotel nie stał się Mekką dla nazistów pojawił się plan upaństwowienia nieruchomości. Władze Bawarii, w tym landowe ministerstwo finansów, od 2013 roku szukały rozwiązania, aby przejąć hotel.

Jednak właścicielka hotelu „Zum Türken” nie chciała go sprzedać organom publicznym. W czasach III Rzeszy hotel właścicielom odebrali naziści. Rodzina odzyskała go dopiero po wojnie.

W oficjalnym ogłoszeniu Sotheby’s International Realty nie ma żadnej wzmianki o nazistowskiej historii obiektu, ani o schronie przeciwlotniczym. Można za to się dowiedzieć, że hotel powstał w 1911 roku, ma powierzchnię 6728 m2 i jest wyjątkowo atrakcyjnie położony.

Źródło: Deutsche Welle