Parlamentarzystki tańczyły w Senacie. „Chcemy zmienić definicję gwałtu” [VIDEO]

Parlamentarzystki i feministki tańczyły w Senacie w ramach akcji „Nazywam się Miliard/One Billion Rising”. Jej pomysłodawczynią jest autorka „Monologów waginy”.

W walentynki parlamentarzystki i feministki z Fundacji Feminoteka zatańczyły wspólnie w gmachu Senatu. Happening odbył się w ramach akcji „Nazywam się Miliard/One Billion Rising”.

Akcja odbywa się od lat w Walentynki w wielu krajach. Pomysłodawczynią akcji jest amerykańska działaczka feministyczna i antyprzemocowa Eve Ensler, autorka „Monologów waginy”.

Taniec kobiet przeciw przemicy wobec kobiet w senacie. Międzynarodowa akcja w Walentynki @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/1GmgC5IcTz — Anna Józefowicz (@aniajozia) February 14, 2020

Tegorocznym postulatem przewodnim jest doprowadzenie do redefinicji gwałtu w polskim prawie. Hasłem zostało „Tylko TAK oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt”.

– Wiele osób nie rozumie, dlaczego tańczymy. Taniec to symbol, który wyzwala energię i manifestuje to, że kobiety same decydują o swoim ciele. W tym roku tańczymy, by zmienić definicję gwałtu – gwałt jest wtedy, kiedy nie ma zgody – powiedziała w Senacie wicemarszałek izby Gabriela Morawska-Stanecka.

🗨️@GabrielaMorStan: Wiele osób nie rozumie, dlaczego tańczymy. Taniec to symbol, który wyzwala energię i manifestuje to, że kobiety same decydują o swoim ciele. W tym roku tańczymy, by zmienić definicję gwałtu – gwałt jest wtedy, kiedy nie ma zgody.#OneBillionRising pic.twitter.com/hsklAQSMQP — Senat RP 🇵🇱 (@PolskiSenat) February 14, 2020

Dziś w @PolskiSenat zatańczyłyśmy przeciw przemocy wobec kobiet. W ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu. Akcja #OneBillionRising polega na wspólnym tańcu, bo tańcząc kobieta wyraża to, że rządzi swoim ciałem. ✊ ♀️ pic.twitter.com/p501eHelGe — Wanda Nowicka (@WandaNowicka) February 14, 2020

Niektóre kobiety były do akcji w Senacie nastawione sceptycznie. Nie zabrakło głosów, iż lepiej upowszechniać szkolenia z samoobrony.

Ja rozumiem darmowe szkolenia z samoobrony, ale w czym ten taniec powstrzyma przemoc wobec kobiet? https://t.co/3CXVZwF2Mt — Anna Jaskułowska (@JaskuAnna) February 14, 2020

