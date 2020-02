Rekordowy popis pijanej 22-latki. Ucieczka przed policją, fałszywe tablice rejestracyjne i narkotyki

Pijana 22-latka kierująca Audi pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymała się do kontroli drogowej.

Pijana 22-latka miała przy sobie środki odurzające, a samochód, którym się poruszała nie był dopuszczony do ruchu, znajdujące się na nim tablice rejestracyjne należały do kogoś innego.

Policjanci szprotawskiego komisariatu chcieli zatrzymać do kontroli drogowej osobowe audi. Jednak kierująca na widok policyjnego radiowozu wykonała manewry autem. Następnie zaczęła odjeżdżać z miejsca kontroli. Funkcjonariusze użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, wówczas kierująca przyśpieszyła i zaczęła uciekać.

Policjanci natychmiast podjęli pościg za pojazdem. Kierująca z dużą prędkością uciekała ulicami Szprotawy. Popełniała szereg wykroczeń drogowych m.in. wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, przejechała przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Ponadto wielokrotnie traciła panowanie nad prowadzonym pojazdem, stwarzała zagrożenie na drodze dla innych uczestników ruchu. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów, kierująca skręciła na drogę gruntową i tam straciła ponownie panowanie nad pojazdem.

Policjanci po zatrzymaniu 22-latki wyczuli od niej woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad pół promila alkoholu w organizmie. Ponadto mundurowi znaleźli przy kobiecie marihuanę. Po sprawdzeniu pojazdu w policyjnych systemach okazało się, że nie jest on dopuszczony do ruchu. Dodatkowo, umieszczone na nim tablice rejestracyjne należały do innego pojazdu.

22-latka odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, posiadanie środków odurzających oraz szereg wykroczeń drogowych.

Źródło: lubuska.policja.gov.pl