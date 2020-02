Sejm uchwala budżet, a Klaudia Jachira nagrywa film. Tym razem się nie wygłupia i zauważa istotny problem: „Jedno głosowanie trwa dokładnie 13,5 sekundy” [VIDEO]

Podczas gdy Sejm uchwalał budżet, to młoda poseł Klaudia Jachira nagrywała kolejny filmik. Tym razem nie były to jednak żadne wygłupy. Młoda polityk zauważyła istotny problem w tym, jak prowadzone są obrady.

Sejm przyjmował właśnie budżet na 2020 roku. Dzięki nowym podatkom udało się przepchnąć budżet bez deficytu. Klaudia Jachira w czasie obrad nagrywała filmik. Tym razem nie performance, tylko sprawozdanie z prac Sejmu.

Tak wygląda procedowanie budżetu 38 mln narodu. pic.twitter.com/VocrjMEgPJ — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) February 14, 2020

– Są to naprawdę słuszne poprawki, przekazywanie pieniędzy na szkoły, szpitale, transport publiczny, na kolej, na zdrowie. Niestety na razie z tych prawie 300 głosowań przeszły 3 poprawki. Jedno głosowanie trwa dokładnie 13,5 sekundy, właśnie to policzyłam stoperem. Jest to smutna konstatacja, że tak wygląda polski Sejm. Pytanie: czy tak właśnie wygląda Sejm w autorytarnym państwie? – mówi Jachira na nagraniu.

O ile można się nie zgadzać z poseł jeśli chodzi o sam budżet – lepiej te pieniądze zostawić w kieszeniach Polaków – to głosowania po kilkanaście sekund to rzeczywiście skandal. Mówimy tu o miliardach złotych, a ewentualne poprawki akceptuje się i odrzuca bezrefleksyjnie naciskając przyciski na konsolecie.

Źródło: Twitter