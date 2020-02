Szef Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ostrzega, że wybuch epidemii koronawirusa w USA to tylko kwestia czasu. Według Roberta Redfileda, kwarantanna zastosowana przez chińskie władze i zamknięcie granic nie wystarczą, by powstrzymać epidemię wirusa z Wuhan.

W USA potwierdzono 15 przypadków koronawirusa COVID-19. Jednak nieznana natura infekcji wirusowej prawdopodobnie oznacza, że jest tylko kwestią czasu, zanim wirus się rozprzestrzeni.

– Dotąd byliśmy w stanie to powstrzymać – mówił w czwartek w CNN Redfield.

– Ten wirus prawdopodobnie będzie z nami jeszcze w tym roku, sądzę że w końcu znajdzie przyczółek i dokona transmisji na poziomie społeczności – dodał.

Według CDC, tylko dwa przypadki koronawirusa w USA pochodzą spoza Chin. Resztę wykryto u podróżników, którzy niedawno odwiedzili ten azjatycki kraj.

– Można zacząć o tym myśleć, jak o sezonowej grypie – stwierdził szef CDC.

– Jedyną różnicą jest to, że nie rozumiemy tego wirusa – ocenił.

Rozwój wypadków w Chinach wskazuje, że wirus jest zbyt rozpowszechniony, żeby można było go kontrolować. CDC ma jednak nadzieję, że wykorzystane zostaną stosunkowo wczesne ostrzeżenia. Rządowa agencja wierzy, że USA zdoła przygotować swój system opieki medycznej na ewentualny wybuch epidemii.

Jak podkreślał Redfield, USA potrzebuje „agresywnego powstrzymania” wirusa, by zyskać na czasie. – Potrzeba od roku do dwóch, by opracować i przygotować systemy opieki zdrowotnej, tak aby był wystarczająco elastyczny do poradzenia sobie z potencjalną drugą największą przyczyną chorób układu oddechowego – ocenił.

Szef CDC od początku wątpił w zapewnienia chińskich władz, że kontrolują pandemię koronawirusa. Teraz jasno widać, że reżim nie poradził sobie z wirusem z Wuhan.

Chiński „błąd” może teraz spowodować śmierć tysięcy ludzi na całym świecie. Wirus z Wuhan może stać się potencjalnie tak powszechny i łatwo rozprzestrzeniający się jak grypa.

