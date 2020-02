Szokujące dane. Inflacja w styczniu wyniosła 4,4 proc. To najwyższy poziom od 2011 roku!

Ceny w Polsce rosną w przerażającym tempie. Według danych GUS w styczniu inflacja osiągnęła poziom 4,4 proc.

Wg wstępnych danych w styczniu 2020 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu ze styczniem 2019 r. wzrosły o 4,4% (wskaźnik cen 104,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,9%.https://t.co/4vN7Biuz0R#GUS #CPI #WskaźnikCen #statystyki #inflacja pic.twitter.com/OahoYQ1gIW — GUS (@GUS_STAT) February 14, 2020

Oznacza to, że ceny rosną najszybciej od 2011 roku. Co bardziej niepokojące to fakt, że inflacja wzrosła w ciągu zaledwie miesiąca o 0,9 pkt. proc.

Jak to możliwe, że w z 3,4 proc. w grudniu w styczniu inflacja podskoczyła aż do 4,4 proc.? Możliwe, że jest to reakcja na kolejną falę podatków rządu PiS.

Tak złej sytuacji nie przewidywali nawet surowi wobec Polski pod rządami PiS ekonomiści. Dość powiedzieć, że ledwo tydzień temu Credit Agricole prognozował, że inflacja w styczniu wyniesie 4,3 proc.

Francuscy ekonomiści szacują, że poziom cen będzie rósł aż do 2021 roku. Wówczas istnieją szanse na ich lekki spadek.

Nawet ekonomiści niemieckiego mBanku przed podaniem szacunkowych danych przez GUS, na Tweeterze opublikowali wpis, w którym spodziewali się wzrostu wskaźnika cen z 3,4 proc. do 4,1 proc.

Uaktualnienie: Rumunia (3,6%, oczekiwane 3,6%)

Węgry (4,7%, oczekiwane 4,3%)

Polska – jutro ☺️ — mBank Research (@mbank_research) February 13, 2020

