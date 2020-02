US Air Force idą z „postępem” i autoryzują noszenie hidżabów, brody i turbanów

Hidżab, broda i turban to symbole „otwartości” Sił Powietrznych USA. W 2018 roku Maysaa Ouza została pierwszą kobietą-oficerem w armii Stanów Zjednoczonych, która jako wyznawczyni islamu mogła nosić chustę. Teraz wymogiem pozostaje tylko wygląd „schludny”, „bez ekstrawagancji”. Nie trzeba już prosić o indywidualnie zgody na noszenie pewnych oznak przynależności religijnej.

Według portalu Umma.com to „ważny krok w kierunku integracji w armii USA” wszystkich wyznań. Portal postuluje rozciągnięcie takich przepisów na wszystkie rodzaje sił zbrojnych.

Cytuje tu wypowiedź Ibrahima Hoopera, dyrektora generalnego wpływowej Rady Stosunków Amerykańsko-Islamskich (CAIR), który jest z „otwarcia” religijnego w siłach lotniczych bardzo zadowolony. Wcześniej prawo do noszenia takich oznak było traktowane indywidualnie, a pozwoleń udzielano dość rzadko.

Z entuzjazmem do tej liberalizacji przepisów odniósł się także Kamal Singh Kalsi, prezes Sikh American Veterans Alliance (SAVA). W imieniu weteranów Sikhów wezwał do „spójnej polityki w zakresie oznak przynależności religijnych”.

"I was very emotional. I'm still sort of processing what it all meant."

