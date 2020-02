Wałęsa nie będzie już patronem szkoły. „Uważamy go za zdrajcę”

Lech Wałęsa stracił wyróżnienie. Były prezydent stał się zbyt dużym obciachem dla dyrekcji szkoły.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchyliła uchwałę, w której nadała Bieszczadzkiemu Zespołowi Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych imię Lecha Wałęsy. Co ciekawe, uchwałę o nadaniu patrona podjęto 8 lat temu.

Co wpłynęło na decyzję rady? Przede wszystkim wybujałe ego byłego prezydenta.

– Naszym zdaniem i środowiska sybiraków dobrze się stało, że Lech Wałęsa nie jest już patronem szkoły. Nie zasługiwał na taki zaszczyt bo powtarzał, że tylko on obalił komunizm, mur berliński i wyprowadził wojska radzieckie z Polski. To nieprawda – powiedział Jan Kot.

Kot to działacz opozycji antykomunistycznej i uczestnik strajków ustrzyckich. Podobnie jak wielu innym opozycjonistom nie podoba mu się zachowanie Wałęsy, którzy przypisuje sobie wszystkie zasługi.

– Gdyby nie wielomilionowy ruch „Solidarności” to po Wałęsie nie byłoby śladu, gdyż komuniści mieli doskonały sposób utylizacji ludzi i do dziś nie możemy odnaleźć wielu działaczy opozycji. Uważamy Lecha Wałęsę za zdrajcę, bo kiedy naród wybrał go na prezydenta RP on się odwrócił w inną stronę i nie zrealizował oczekiwań narodu, mimo że wielu z nas oddałoby wtedy za niego życie – dodał Kot.

Źródło: Tygodnik Solidarność