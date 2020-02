Zadeklarował poparcie dla Hołowni. Teraz przeprasza [VIDEO]

Dominikanin Adam Szustak podzielił się z widzami informacją na kogo odda głos w wyborach. Po skandalu postanowił przeprosić.

Dominikanin Adam Szustak, autor popularnego kanału „Langusta na palmie” podzielił się z widzami planami na wybory. Szustak zdradził, że po raz pierwszy od 23 lat pójdzie na wybory i zagłosuje na Szymona Hołownię.

– Nawet jeśli mu się nie uda wygrać, to mam nadzieję że przez samo to co będzie robił i już robi w trakcie kampanii, że to przyniesie dużo dobra. Takie jest moje zdanie nt. Szymona Hołowni, nikomu nic do tego – powiedział duchowny.

Jak podkreślił, nikogo nie zachęca do oddania głosu na Hołownie. Jednak sama deklaracja, na kogo zamierza głosować, wywołała burzę wśród widzów.

Katolikom nie odpowiadają m.in. niejasne stanowisko Szymona Hołowni ws. aborcji. Kościół jasno i jednoznacznie potępia aborcję.

– A ja chodzę na każde wybory po 1989 roku. Uważam to za moralny i patriotyczny obowiązek. Nie zagłosuję tak jak o. Szustak, ponieważ jego kandydat Szymon Hołownia sprzeciwia się nauczaniu Kościoła – napisał popularny na Twitterze ks. Janusz Chyła.

Po zamieszaniu dominikanin postanowił przeprosić widzów. – Wpuściłem na „Langustę na palmie” politykę. Chciałem bardzo za to przeprosić – powiedział Szustak.

Duchowny powiedział, że z nagranie, w którym deklaruje poparcie dla Hołowni, usunie fragment dot. głosowania.

– Wiem, że niektórzy powiedzą teraz: „Mleko się rozlało, powiedziałeś to, co powiedziałeś”. Wiem, ale tylko krowa się nie myli. Popełniłem błąd – deklaruje Szustak.

Źródło: YouTube Langusta na palmie