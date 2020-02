Zamieszanie na konwencji wyborczej Dudy. PiS zwiozło za dużo ludzi, wybuchła awantura [VIDEO]

PiS przesadziło ze zwożeniem ludzi na konwencję wyborczą swojego kandydata na prezydenta. W efekcie doszło do awantury sympatyków, których nie wpuszczono do Centrum EXPO.

W warszawskim Centrum EXPO odbyła się konwencja wyborcza kandydata PiS na prezydenta Andrzeja Dudy. Jednak szybko okazało się, że organizatorzy przesadzili z liczbą zaproszonych gości.

Na konwencję zwieziono autokarami działaczy i zwolenników PiS z całej Polski. Do tego część osób przyjechała po otrzymaniu zaproszenia na własną rękę.

W efekcie pod Centrum EXPO zjawiło się ok. dwa razy więcej ludzi, niż można było wpuścić na wydarzenie. O ile pozwoliło to stworzyć wrażenie tłumu zwolenników Dudy i jego partii, to sytuacja szybko obróciła się przeciwko PiS.

Gdy stojącym w kolejce zamknięto drzwi przed nosem, doszło do awantury. Zaproszeni goście zaczęli domagać się wpuszczenia, a gdy to nie pomogło zaczęli dawać upust emocjom.

– Przejechaliśmy kilkaset kilometrów, czekamy tu od godziny 8 i nie możemy wejść do środka – denerwował się mężczyzna w średnim wieku. – Co to za organizacja? – pytała oburzona kobieta.

Organizatorzy próbowali uspokoić tłum. Zaoferowano im skorzystanie z hali obok, gdzie mogli obejrzeć wydarzenie na telebimie.

Albo rozejście się… I to wywołało jeszcze większą wściekłość tłumu, w którym zaczęły pojawiać się antyrządowe hasła.

Źródło: GW / Wieści24