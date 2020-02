30 lat więzienia dla brata ministra za kradzież antyków w Egipcie

Raouf Ghali, brat Youssefa Ghali, ministra finansów za czasów Hosniego Mubaraka, został skazany na 30 lat więzienia i grzywnę w wysokości 6 milionów funtów egipskich (350 800 euro). Chodzi o przemyt tysięcy starożytnych przedmiotów do Włoch.

Ghali miał wspólników, w tym byłego włoskiego konsula honorowego Ladislava Otakara Skakala, który jest z pochodzenia Czechem. Ten otrzymał zaocznie wyrok 15 lat więzienia jeszcze w styczniu. Nałożono na niego także grzywnę 58 tys. euro za przemyt prawie 22 tys. antyków. Pozostali wspólnicy byli obywatelami Egiptu. Otrzymali po 3 lata.

⭕️ Egypt: Trial begins with the testimony of witnesses in the case against Raouf Boutros Ghali, while Egypt continues to seek the arrest of Italy’s former honorary consul in Luxor, Ladislav Otakar Skakal

ℹ️ https://t.co/DrlqSARVUw

ℹ️ https://t.co/fVIzdZ3uXC #Egypt pic.twitter.com/jcOJS1cBfU

— Samer ABDEL GHAFOUR (@SamAbdelGhafour) January 21, 2020