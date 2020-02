Chiny w panice. Setki lekarzy zarażonych koronawirusem! Nie ma kto leczyć ludzi

Władze Chin są załamane. Koronawirus z Wuhan sieje panikę i zbiera śmiertelne żniwo. Dotarł już do 25 krajów na świeci. Jak podają media w epicentrum epidemii rozgrywa się dramat. Lekarze są masowo zarażani wirusem. Dlatego nie ma już komu leczyć pacjentów!

Jak podaje CNN, w Chinach sytuacja jest dramatyczna! Narodowa Komisja Zdrowia przekazała 14 lutego szokujące informacje. Koronawirus 2019-nCoV odbiera pacjentom nadzieje na skuteczne leczenie. Dlatego, że masowo atakuje lekarzy.

Przypomnijmy, że koronawirus wywołuje zapalenie płuc podobne do SARS patogenem. Do dziś zaraziło się nim 1716 pracowników służby zdrowia! Większość z nich pochodzi z prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan. Ponoć ośmiu lekarzy już zmarło.

Zeng Yixin zastępca dyrektora Narodowej Komisji Zdrowia Chin,bije na alarm. Załamy zdradza, że zarażeni pracownicy, czyli lekarze i pielęgniarki, stanowią aż 3,8 procent wszystkich chorujących – podaje CNN.

Dodajmy, że koronawirus zbiera śmiertelne żniwo. W jednym ze szpitali kwarantannie poddanych zostało stu pracowników. W innym, w którym personel liczy 500 osób, odizolowanych jest już 130. Wszyscy są chorzy – podaje CNN.

To jednak nie jedyne problemy chińskich lekarzy. Nie dość, że lekarze i pielęgniarki zarażają się wirusem, to zaczynają chorować też z przemęczenia. Jak podają media, muszą oni pracować non stop po kilka dni. Nie mają czasu nawet na toaletę! Noszą pampersy, by dalej walczyć o życie zarażonych.

Czy tego śmiertelnego wirusa da się powstrzymać?

Źródło: CNN/ Daily Mail