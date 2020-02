Co dalej po Brexicie? Niepokojąco długa check-lista

Po pełnej ratyfikacji umowy między UK a UE okazuje się, że podpisanie porozumienia ws. brexitu to dopiero wierzchołek góry lodowej – twierdzą eksperci.

Główne kwestie w ramach brexitu zostały już ustalone. Pozostaje jednak długa brexitowa check-lista istotnych spraw.

Wielka Brytania musi wynegocjować umowy handlowe z UE i innymi krajami. Ma także wprowadzić w życie nowe przepisy zawarte w umowie brexitowej. Ponadto przygotować kraj do wyjścia z jednolitego rynku UE oraz z unii celnej. Oznacza to m.in. przygotowanie granic do ponownych kontroli paszportowych dla obywateli UE oraz kontroli towarowej.

Co czeka Wielką Brytanię?

Wynegocjowanie umowy handlowej z Unią Europejską. Ma ona w założeniu rządu być lepsza dla UK niż bycie członkiem UE. W opinii ekspertów, punkt ten będzie szczególnie trudny do zrealizowania. Strona unijna nie jest skłonna bowiem iść na ustępstwa, a nawet gotowa jest na handlowy „no deal”.

Wynegocjowanie z kilkudziesięcioma państwami niezależnych umów handlowych. Mają one zastąpić unijne umowy. Negocjacje z wieloma krajami nadal pozostają na mało zaawansowanym etapie. Trwają m.in negocjacje Wielkiej Brytanii w sprawie umowy handlowej z jednym z kluczowych partnerów Europy – Stanami Zjednoczonymi.

Wprowadzenie niebieskich paszportów. Według informacji brytyjskiego rządu, niebieskie paszporty będą obowiązywać od połowy roku 2020, a ich druk odbywa się w krajach UE. Drukowanie niebieskich paszportów po okresie przejściowym może więc okazać się związane z wynikiem negocjacji ws. handlowej umowy z Unią – zwracają uwagę eksperci.

Rybołówstwo: ustalenie korzystnych warunków dotyczących wód połowowych. Rybołówstwo jest jednym z najmocniejszych filarów brytyjskiej gospodarki. Ważne jest zatem wynegocjowanie korzystnych warunków dostępności lub wyłączności pewnych obszarów wód połowowych. Problem znany był od dawna, jednak nie doczekał się dotąd rozwiązania – oceniają eksperci.

Ostateczne rozliczenie finansowych zobowiązań unijnych. Wielka Brytania wychodząc z Unii Europejskiej miała zyskać gigantyczne oszczędności dzięki pieniądzom, których nie będzie wpłacała już do wspólnego unijnego budżetu. Obecnie jednak wciąż musi płacić ogromny tzw. „rachunek rozwodowy” – podkreślają eksperci. Ponadto zdana jest na unijne subsydia rozwojowe, z których nadal korzysta.

Źródło: polishexpress.co.uk