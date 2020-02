Czy właściciel TVN będzie w Polsce promował homoseksualne wielozwiązki? [WIDEO]

Siostrzana stacja TVN – telewizja HGTV zaczyna promować wielozwiązki, czy jak tam się te trójkątne, albo wielokątne formacje mają nazywać Bohaterem jednego z ostatnich show stacji był trójkącik składający się z dwóch kobiet i mężczyzny.

Bohaterami programu „ Łowcy domów” House Hunters był prawdziwy trójkącik – Brian, Lori i Gerli, którzy mieszkają sobie w Kolorado. Żyją sobie razem i właśnie szukają odpowiedniego domu dla swego układu, który chcieliby nazwać rodziną. Wzięli nawet coś w rodzaju ślubu, czy jak to się tam nazywało.

Brian i Lori mieli już dwoje dzieci, kiedy w barze poznali Geli. Od słowa do czułych słówek, od uśmiechów do pieszczot i tak radosna trójeczka zakochała się w sobie. Teraz mieszkają razem. Dzieci pewnie też kochają dodatkową mamusię.

Brian, który zajmuje się marketingiem sportowym wyjaśnia, że wiedział, iż jego żona Lori, czy kim ona tam jest, lubiła figlować z dziewczętami. – Już na pierwszej randce zrozumiałem, że Lori jest biseksualistką i interesuje się mężczyznami i kobietami – opowiada w programie

Geli żyje z Brianem, Lori i ich dwójką dzieci od czterech lat. Teraz szukają domu, który ma scementować ich związek. Jak twierdza nie będą tworzyć układu 4 + 1, ale trójkąt + 2, albo nawet pięciokąt. Dokładnie to nie wiadomo co, ale niby wszyscy razem mają być jedną rodziną.

Nowa mowa na rozwiązłość i wiarołomność w związkach nazywana jest poliamorią. Dotychczasowe związki – jednego mężczyzny z jedną kobietą mają jakoby odchodzić do przeszłość uważają nowocześni wielożeńcy.

No więc Lori, Geli i Brian oglądają domy, by znaleźć odpowiedni dom, a Roxane Gay recenzentka z New York Times zachwala edukacyjne walory show. Ktoś inny napisał, że obecna także w Polsce HGTV może emitować „najbardziej postępowy program telewizyjny”

Niedawno telewizja CBS wyemitował serię reportaży „Szczerze mówiąc” – „Speeking Frankly” o ludziach, którzy żyją w niemonogamicznych związkach. Pozwalają by ich partnerzy robili te rzeczy na boku z tymi, którzy im się nawiną. W jednym z odcinków autorzy przekonują, że tacy ludzie mogą tworzyć trwałe związki, które niekoniecznie są tylko „nieustająca orgią”.

HGTV, która nadała odcinek o trójkąciku jest siostrzaną stacją TVN. Jej programy dostępne są w Polsce na platformie cyfrowej.

TVN i HGTV, – Home Garden TV (Dom i Ogród TV) należą do tej samej amerykańskiej korporacji Discovery. Można się spodziewać, że produkcje zachwalające wielokąty już wkrótce będą pokazywane na na antenie w Polsce.