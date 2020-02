Koronawirus przenosi się na pieniądzach? W Chinach dezynfekują miliony banknotów

Czyżby koronawirus przenosił się na pieniądzach? Chińskie władze zleciły dezynfekcję milionów banknotów ultrafioletowym światłem.

Obecnie 70 tys. osób jest zarażonych koronawirusem, a niemal 1,7 tys. zmarło z jego powodu. Chińskie władze non stop uspokajają opinię publiczną, ponieważ obawiają się paniki. Ludzi na pewno nie uspokoi to, co obecne robi chińska władza.

Brytyjski „The Guardian” informuje, że chiński rząd zalecił bankom zdezynfekowanie banknotów. Mowa tu o dokładnej dezynfekcji przy użyciu ultrafioletowego światła i wysokiej temperatury.

Akcja trwa już od tygodnia i juany nie zostaną wypuszczone do obiegu, dopóki wszystkie nie zostaną zdezynfekowane. Chodzi o miliony banknotów.

Na dodatek bank centralny rozpoczął specjalną emisję banknotów o wartości 4 miliardów juanów. Te „czyste” juany trafią do prowincji Hubei, gdzie jest największa liczba zarażonych.

Jeśli okaże się, że koronawirus rzeczywiście przenosi się na banknotach, to może to wywołać prawdziwą panikę.

Źródło: Radio Zet/The Guardian