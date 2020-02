Polska Fundacja Narodowa wydała 12 mln złotych na 9 gości. A obiecali stu…

Miało być 100 słynnych gości na 100-lecie odzyskania niepodległości. Było 9 i 12 mln złotych wyrzucone w błoto.

Polska Fundacja Narodowa w 2018 roku realizowała projekt „100×100”. W jego ramach do Polski miało przybyć 100 gości ze świata biznesu, mediów, sportu czy sztuki.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego PFN wydał na imprezę ponad 12 mln złotych. Dziennikarze postanowili sprawdzić kim było ów 100 gości.

Ku ich zaskoczeniu okazało się, że do Polski przybyło nie 100, a 9 osób. Jedną z nich był aktor Jean Reno, który spotkał się z Polakami w grudniu 2018 roku.

Oznacza to, że za wizytę każdej odwiedzającej Polski osobistości zapłacono ok. 1,3 mln złotych! To absolutny rekord wydatkowania wyrwanych Polakom pieniędzy.

Zszokowani dziennikarze próbowali uzyskać odpowiedzi od kierownictwa PFN. Nikt nie mógł bowiem uwierzyć, że Fundacja wydała tak olbrzymie pieniądze na zaledwie 9 gości.

Jednak władze PFN milczą i nie udzielają odpowiedzi na kolejne nadsyłane pytania.

Źródło: Super Express