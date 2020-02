Potężny nokaut Polaka. „Skazany był na pożarcie” [VIDEO]

Potężny nokaut Polaka przyniósł mu zwycięstwo w walce wieczoru UFC on ESPN+ 25. Przed pojedynkiem nikt nie wskazywał na Jana Błachowicza w walce z Coreyem Andersonem.

Potężny nokaut Polaka nastąpił już w pierwszej rundzie. Według ekspertów, Błachowicz „skazany był na pożarcie”.

Komentuje się, że Polak sprawił kolejną, dużą niespodziankę w największej światowej organizacji MMA. Wcześniej były mistrz KSW znokautował m.in. byłego mistrza wagi średniej, Luke’a Rockholda. Potem pokonał Ronaldo Souzę, multimedalistę mistrzostw świata w brazylijskim jiu-jitsu i submission fightingu.

Dla Błachowicza była to trzecia z rzędu wygrana w UFC. W związku z tym, od dłuższego czasu wymienia się go w gronie kandydatów do starcia o pas z Jonem Jonesem. Tuż po zwycięstwie Polak wyzwał do pojedynku siedzącego na trybunach mistrza kategorii półciężkiej. Jon Jones zaakceptował wyzwanie. W efekcie, dojdzie prawdopodobnie do największej walki w historii polskiego MMA.

¡ESPECTACULAR NOCAUT!#UFCxFOX | Jan Błachowicz durmió a Corey Anderson con una fulminante derecha en el primer asalto del evento estelar de #UFCRioRancho. pic.twitter.com/zY2v2AKO0h — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 16, 2020

Źródło: wp.pl