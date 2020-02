Słynna „Pani Basia” odchodzi od Kaczyńskiego. Znany kabareciarz martwi się jak prezes PiS zniesie to psychicznie

Barbara Skrzypek, czyli słynna „Pani Basia”, przechodzi na emeryturę. Kobieta od lat pracowała dla Jarosława Kaczyńskiego. Robert Górski, który gra Kaczyńskiego w „Uchu Prezesa” obawia się, że to odejście odbije się na zdrowiu psychicznym szefa PiS.

– Martwię się o prezesa – mówi zaniepokojony Robert Górski, który gra Kaczyńskiego w serialu „Ucho Prezesa”. „Pani Basia”, nazywana również „Panią Dyrektor”, pracowała dla szefa PiS 30 lat i była jedną z najbardziej zaufanych osób z jego otoczenia.

– Była jedną z ostatnich, która mogła zwrócić mu uwagę, np. że ma łupież na ramionach. Boję się o jego zdrowie psychiczne, które i tak jest zagrożone, bo jest odcięty od rzeczywistości, słyszy tylko to, co mu powiedzą, a mówią to, co im się wydaje, że chciałby usłyszeć – mówi satyryk w rozmowie z „Faktem”.

– Poczucie samotności prezesa się pogłębia – zwraca uwagę Górski. – Kaczyński ufa tylko tym, których zna od dawien dawna i przetrwał z nimi najgorsze chwile. Tymczasem na pewnym etapie życia trudno o nowych przyjaciół, o prawdziwe relacje, są jedynie znajomi.

Jak widać kabareciarz zżył się z pierwowzorem granej przez siebie roli. Może Górski martwi się o to, że kolejna postać będzie musiał zniknąć z serialu? Petru odszedł z polityki, Kukiz i Schetyna odchodzą w zapomnienie, a teraz „Pani Basia” odchodzi na emeryturę. Nie długo satyryczny serial może przestać bawić publiczność, która zżyła się z konkretnymi postaciami.

Źródło: Fakt.pl