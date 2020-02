Ukradł Niemcom auto. Policja złapała go w polu

33-latek ukradł Toyotę C-HR. Podczas ucieczki z Niemiec stracił kontrolę nad autem i wylądował na polu uprawnym.

Pechowy złodziej ten skok zapamięta na długo. Policja zatrzymała 33-latka, który drogim autem wjechał w pole uprawne.

Kierowca Toyoty C-HR z niewiadomych powodów stracił kontrolę nad autem. Na prostym odcinku drogi auto nagle zjechało i wpadło w pole uprawne.

Na miejsce przyjechała Ochotnicza Straż Pożarna z Węgierek i policja. – Prawdopodobnie Pan zasnął/zasłabł za kierownicą – twierdzą strażacy na swoim Facebooku, gdzie udostępnili zdjęcia.

Dopiero towarzyszący im policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego we Wrześni odkryli prawdopodobną przyczynę zdarzenia. W trakcie sprawdzania uszkodzonego pojazdu pojawiły się niezgodności co do numeru rejestracyjnego.

Okazało się, że w systemie pod tą tablicą widnieje również Toyota C-HR, ale o zupełnie innym numerze VIN. W trakcie weryfikacji przyczyna niezgodności stała się jasna.

Auto zostało skradzione z Niemiec tego samego dnia. Natomiast złodziej – tak jak sugerują strażacy – najpewniej zasłabł lub zasnął w trakcie ucieczki po realizacji skoku.

Wartość poniesionych start wyniosła ponad 89 tysięcy złotych. Za to złodziejowi z powiatu szczecineckiego za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Radio Września