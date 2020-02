Zrobili sobie logo. Jeleniowi tęcza wylatuje z… zadu. LGBT chce zorganizować marsz w Pile [FOTO]

„Pierwszy Marsz Równości w Pile potrzebuje Twojego wsparcia” – pisze na Twitterze aktywistka na rzecz LGBT, Hanna M. Zagulska. Do wpisu dodaje logo rzeczonego marszu. Znajduje się na nim… Jeleń z tęczą w…

„Pierwszy Marsz Równości w Pile potrzebuje Twojego wsparcia. Piła to nie są ćwiczenia. W 2020 Marsz Równości w największym mieście północnej Wielkopolski!” – napisała na Twitterze aktywistka na rzecz LGBT, Hanna M. Zagulska.

Przy okazji wpisu na Twitterze zaprezentowano logo marszu. Gdyby nie to, że w akcję włączeni są prawdziwi aktywiści z tego środowiska, to można by pomyśleć, że to trolling prawej strony. W logo marszu pojawia się bowiem…

Pierwszy Marsz Równości w Pile potrzebuje Twojego wsparcia ⤵️https://t.co/HRfrp0vNKX#Piła to nie są ćwieczenia. W 2020 #MarszRówności w największym mieście północnej Wielkopolski! Share is care 🔁 RT pic.twitter.com/do2BZc1sQH — Hanna M. Zagulska 🇵🇱🇪🇺🏳️‍🌈 (@hmzagulska) February 16, 2020

„Pamiętajcie: religia, konserwatywne poglądy, heteroseksualizm, rodzina czy uniosceptycyzm to są prywatne poglądy i nie powinno się ich wyrażać w przestrzeni publicznej. Jak jesteś: antyklerykałem, progresistą, homoseksualistą czy euroentuzjastą to obnoś się z tym, BO TAK” – celnie skomentował ideę marszu użytkownik Twittera.