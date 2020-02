Amerykanie sprawdzą z powietrza co dzieje się na Białorusi i w Rosji. Traktat o otwartych przestworzach wciąż działa.

Loty obserwacyjne nad Białorusią i Rosją będą trwały od 17 do 21 lutego. Przeprowadzą je inspektorzy z Litwy, Estonii i USA.

Wykorzystają oni należący do Szwecji samolot Saab 340. Jego bazą będzie lotnisko Kubinka pod Moskwą.

Towarzyszyć im będą rosyjscy wojskowi kontrolujący zgodność prowadzonych misji z ustaleniami Traktatu o otwartych przestworzach (Treaty on Open Skies).

W tym samym okresie Rosjanie przeprowadzą loty obserwacyjne nad Grecją. Wykorzystają do tego samolot An-30B, który będzie operował z lotniska Nea Anchialos.

To nie pierwsze tego typu loty w tym roku. W ubiegłym tygodniu od 10 do 14 wspólną misję nad Rosją przeprowadziła Ukraina i Stany Zjednoczone. Pod koniec stycznia Kanadyjczycy i Amerykanie latali nad rosyjskim Dalekim Wschodem wykorzystując samolot CC-130J Hercules.

Oznacza to, że wbrew pogłoskom o wycofaniu się USA z Traktatu o otwartych przestworzach (Treaty on Open Skies) jakie pojawiły się w ubiegłym roku loty obserwacyjne w ramach są kontynuowane.

W Stanach Zjednoczonych trwa od pewnego czasu dyskusja nad wycofaniem się z Traktatu o otwartych przestworzach. Jest to spowodowane problemami z odmową dostępu do niektórych lokalizacji przez Rosjan.

Rosjanie uważają z kolei, że jest to związane z wprowadzeniem przez nich nowoczesnych cyfrowych technologii, które jak twierdzą dają im przewagę 5-6 lat nad Zachodem.

Na razie decyzja nie została podjęta, a Stany Zjednoczone zaplanowały już 21 lotów obserwacyjnych nad Rosją w roku 2020.

Traktat o otwartych przestworzach

Traktat o otwartych przestworzach (Treaty on Open Skies) został podpisany w 1992 roku. Jego sygnatariuszami są 34 kraje w tym Polska. Umożliwia on wykonywanie lotów obserwacyjnych po ustalonych każdorazowo między stronami trasach.

Wykorzystywane do niego są specjalnie certyfikowane przez strony samoloty oraz sprzęt, który mogą stanowić różnego rodzaju kamery, urządzenia do obserwacji w podczerwieni, a także radary z syntetyczną aperturą do obserwacji ziemi przeznaczone do obserwacji bocznej.

Na pokładach samolotów znajdują się zawsze przedstawiciele kraju, nad którym odbywają się loty. Kontrolują oni czy dany przelot jest zgodny z postanowieniami Traktatu.

Loty obserwacyjne w ramach Traktatu są przeprowadzane w celu promowania większej otwartości i przejrzystości w działaniach wojskowych państw uczestniczących, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego.

Źródło: TASS/nczas