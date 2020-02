Czy Francja stanie się krajem, w którym spory reguluje się wyciągnięciem noża?

Takie pytanie stawia dziennik „Le Figaro”. Gazeta informuje, że codziennie we Francji odbywa się ponad 120 ataków z użyciem noża. Liczba takich aktów agresji rośnie, a władze obawiają się o „radykalizację zachowań” społecznych.

Do mediów trafiają najgłośniejsze przypadki. Tymczasem nóż stał się nagminnym narzędziem rozwiązywania sporów. Uczniowie noszą go do szkoły, to także podstawowa broń chuliganów z przedmieść.

„Le Figaro” podaje przykłady z ostatnich dni. W podparyskim Les Lilas (departament Seine-Saint-Denis) zmarł kierowca raniony nożem w czasie kłótni w kolejce do stacji paliw. Dzień wcześniej w Montpellier (departament Hérault) znaleziono konającą 18-łatkę zarżniętą w wynajmowanym przez nią mieszkaniu w pobliżu dworca kolejowego Saint-Roch.

7 lutego w tym samym mieście ofiarą była 30-letnia kobietą, którą jej były chłopak potraktował nożem po kłótni. Chciała odzyskać od niego klucze do ich dawniej wspólnego domu.

Są i sprawy poważniejsze. 3 lutego doszło do ataku nożownika na posterunku żandarmerii w Dieuze (departament Mozeli). Zaatakował 19-letni żołnierz, który twierdził, że działa w imieniu ISIS. Najgłośniejszy był oczywiście zamach na paryskiej prefekturze, gdzie zradykalizowany islamski pracownik wywiadu zabił ceramicznym nożem trójkę kolegów. Narzędzie trochę nietypowe, ale chodziło o przemycenia narzędzia przez wykrywacze metali.

Noże idą w użycie nie tylko przy akompaniamencie okrzyków „Allach Akbar”’, ale także w kłótniach sąsiedzkich, rodzinnych, porachunkach narkotykowych dilerów, czy też w starciach band młodzieżowych na przedmieściach. Francja nie jest tu jednak wyjątkiem. Nożownictwo jest też plagą np. Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że zamiast eliminować nożowników ze społeczeństwa, czy karać za noszenie białej broni, wymyśla się dość dziwne środki prewencji. W Wielkiej Brytanii (285 ofiar śmiertelnych nożowników w 2019 r.), znany producent noży kuchennych Rayware opracował ostrza o zaokrąglonych końcach, które niezbyt nadają się do regulowania rachunków…

Źródło: Le Figaro/ FL24