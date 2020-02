Katowicka policja prowadzi dochodzenie ws. „uszkodzenia nagrobka” znanego reżysera, Kazimierza Kutza. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła rodzina zmarłego. Na grobie artysty i zadeklarowanego ateisty, ktoś wyrył krzyż.

W niedzielę minęła 91. rocznica urodzin Kazimierza Kutza. Z tej okazji żona reżysera i senatora złożyła w sobotę kwiaty na grobie męża. Iwona Świętochowska-Kutz zobaczyła jednak wyryty na nagrobku krzyż i jeszcze tego samego dnia zgłosiła sprawę na policję.

– Na miejscu prowadzone były czynności, m.in. oględziny. Doszło do zniszczenia, poprzez zarysowanie ostrym narzędziem, płyty nagrobka. Czas zniszczenia obliczany jest od listopada ub. roku do dnia wczorajszego, kiedy ujawniła je rodzina – potwierdziła w niedzielę rzecznik katowickiej policji młodsza aspirant Agnieszka Żyłka.

Policja na razie prowadzi postępowanie pod kątem zniszczenia mienia. O ewentualnej zmianie kwalifikacji prawnej czynu mają zadecydować dalsze czynności.

– To dewastacja, bez względu na intencje, jakie przyświecały osobie, która się tego dopuściła. Mój mąż by sobie żadnego znaku na swoim grobie nie życzył – stwierdziła Iwona Świętochowska-Kutz.

– To jest brak szacunku do miejsca spoczynku. Nie po to pochowałam mojego męża w Katowicach, by teraz ktoś robił takie rzeczy. Wydawało mi się, że daje go w ręce ludzi, którzy go szanują, którzy go cenią i kochają, że wrócił na swoją ziemię. A okazuje się, że wrócił w miejsce, gdzie ulega zniszczeniu. Tak nie może być. Nie ma na to mojej zgody – skomentowała wdowa.

– Emocjonalnie jest to dla mnie bardzo trudne. Ktoś zranił całą naszą rodzinę, rozwalił moje serce. Nie pozwolę, by grób pozostał w takim stanie i nie pozwolę na dalsze jego niszczenie, bo to niszczenie nas wszystkich, a zwłaszcza pamięci mojego męża – dodała.

Zdjęcie nagrobka zamieścił na swoim Facebooku śląski fotoreporter Bogdan Kułakowski. Stwierdził, że doszło do „profanacji”.

Kazimierz Kutz zmarł 18 grudnia 2018 roku w wieku 89 lat. Reżyser od pewnego czasu przebywał w domu opieki w Józefowie. Pod koniec listopada został jednak przeniesiony do szpitala z oddziałem geriatrycznym, gdzie zmarł.

Kutz był m.in. autorem takich filmów jak „Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie”, „Śmierć jak kromka chleba” i „Pułkownik Kwiatkowski”.

Źródła: Dziennik Zachodni/Gazeta Wyborcza/Facebook