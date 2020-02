NASA Ostrzega! Gigantyczna asteroida pędzi w kierunku Ziemi „Jest potencjalnie niebezpieczna!”

Naukowcy z NASA ostrzegają przed gigantyczną asteroidę zbliżającą się w kierunku Ziemi. Ogromny kamień zmierza w naszym kierunku z ogromną prędkością – 50 tysięcy kilometrów na godzinę. Asteroida jest określana jako potencjalnie niebezpieczna.

NASA ostrzega przed ogromną asteroidą. Naukowcom badającym przestrzeń kosmiczną sen z powiek spędza jednak asteroida 163373 (2002 PZ39). Obiekt ma 990 metrów średnicy i już 15 lutego zbliży się na minimalną odległość od Ziemi. Ta wynosi 15-krotność odległości od Ziemi do Księżyca.

Choć oczywiście istnieje małe prawdopodobieństwo, że asteroida zmieni swój tor lotu i jednak zderzy się z Ziemią, to takiej ewentualności nigdy nie można na 100 proc. wykluczyć.

Ale jak potwierdzają naukowcy, gdyby potencjalnie niebezpieczna asteroida zderzyła się z Ziemią, wywołałaby nuklearną zimę i masowe wyginięcie gatunków.

Jak podaje NASA, asteroida 163373 (2002 PZ39) to asteroida Apollo, co oznacza, że ​​od czasu do czasu przecina ścieżkę Ziemi wokół Słońca.

Tym samym za każdym razem, gdy asteroida mija naszą planetę, jest szansa, że dojdzie do zderzenia. Jeśli uderzyłaby w Ziemię, początkowa siła wybuchu zabiłaby miliony ludzi.

Źródło: NASA